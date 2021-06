Ytterligere 2.114 Unio-medlemmer i streik fra tirsdag

Forhandlingsleder Steffen Handal i Unio bekrefter at kommunestreiken trappes opp ytterligere fra og med tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Kommunestreiken trappes opp ytterligere fra og med tirsdag. Da vil om lag 24.800 Unio-medlemmer være i streik.

Det var Bergensavisen som først meldte om at 221 nye medlemmer tas ut i streik i Bergen.

Unio skriver i en pressemelding at ytterligere 2.114 medlemmer skal tas ut i streik fra tirsdag.

Tidligere torsdag opplyste forhandlingsleder Steffen Handal at det fortsatt ikke var kontakt mellom Unio og KS. Det er heller ikke kontakt mellom partene i Oslo kommune, som er et eget forhandlingsområde, men forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen opplyser til NTB at det ikke skal tas ut nye medlemmer i Oslo foreløpig.

Uenighet i Akademikerne

KS og Oslo kommune kom til enighet med de andre tre hovedsammenslutningene, LO, YS og Akademikerne, men ikke Unio. Avtalen Unio ikke ville gå med på, var et lønnstillegg på 2,8 prosent, som er 0,1 prosentpoeng over avtalen i frontfaget.

Også i Akademikerne er det gnisninger, og Norsk Lektorlag har varslet om plassfratredelse for 44 medlemmer ved to videregående skoler på Østlandet fra og med tirsdag.

Unio ble imidlertid enige med staten. Torsdag ettermiddag sitter de fortsatt i mekling med Spekter i lønnsoppgjøret for norske sykehusansatte.

En undersøkelse Respons Analyse gjennomførte på vegne av Unio viser at 46 prosent av befolkningen støtter streiken i stor grad, og 27 prosent i noen grad.

Rammer ingen nye kommuner

Kommunestreiken, som har vart siden 27. mai, omfatter allerede 22.667 Unio-medlemmer, hvorav 1.891 i Oslo. Medlemmene som er tatt ut i streik, er lærere, helsearbeidere, samt ansatte i virksomheter som bibliotek.

I første omgang var det 7.390 ansatte som ble tatt ut i streik, men over 15.000 ansatte la ned arbeidet i et nytt uttak fra og med sist tirsdag.

Nærmere 180 skoler og 35 barnehager landet over er berørt av streiken, i tillegg til en rekke skoler og barnehager i Oslo.

Unio sendte varsel om nytt streikeuttak torsdag ettermiddag. Opptrappingen rammer kommunene der det allerede er medlemmer som er tatt ut i streik. Det gjelder ti av landets fylkeskommuner, deriblant Oslo, samt kommunene Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Haugesund, Kristiansand, Porsgrunn, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund.