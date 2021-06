John Carew etterforskes av Økokrim

Mistanke om grov skatteunndragelse.

Økokrim bekrefter i en pressemelding at den tidligere fotballstjernen er under etterforskning.

Carew mistenkes for å ha gitt uriktige opplysninger i sin skattemelding. Ifølge Økokrim skal han ikke ha opplyst om inntekt og formue i utlandet.

Ransaking på privatadresser



Økokrim har i dag gjennomført ransakinger på flere privatadresser, men ingen personer er så langt pågrepet i aksjonen.

– Vi kan bekrefte at vi har startet en etterforskning på bakgrunn av anmeldelse fra Skatteetaten. Vi har skjellig grunn for å mistenke Carew for grov skatteunndragelse, sier påtaleansvarlig og førstestatsadvokat Marianne Bender til Dagens Næringsliv.

Ifølge ligningstallene for 2019 hadde Carew en formue på 31,7 millioner kroner. Han hadde null kroner i inntekt og betalte 250.000 kroner i skatt. Carew har blant annet foretatt flere investeringer i det norske eiendomsmarkedet.

Forlik om skattekrangel



Carew inngikk i februar forlik i en sak hvor det var uenighet om Carew skulle skatte til Storbritannia eller Norge.

– Dersom du er i Norge mer enn 183 dager i året, så anses du som bosatt i Norge. Alle som er bosatt i Norge skal opplyse om all sin inntekt og formue i skattemeldingen og betale skatt av dette, uttaler påtaleansvarlig Marianne Bender i pressemeldingen.

Økokrim varsler nå at de vil bruke den tiden som er nødvendig for å bringe på det rene om det har skjedd en skatteunndragelse. Carew er også mistenkt for å ha gitt uriktige opplysninger om sin inntekt og formue i Norge.

– John er fortvilet og ulykkelig

John Carew sammen med agent Per A. Flod i 2005 før spissen signerte for Lyon. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix. Les mer Lukk

Carews mangeårige agent og forretningspartner, Per A. Flod, opplyser til Børsen at de var klar over at Økokrim hadde opprettet en sak allerede i januar.

– Saken har sitt utspring i at norske ligningsmyndigheter mener at John har kommet i skade for å være noen dager for mye i Norge, og at skatt skulle vært betalt i Norge, ikke til Storbritannia. John er fortvilet og veldig ulykkelig og skjønner ingenting. John har gjort det han mener er riktig, sier Flod.

Spilte finalen i Mesterligaen



Carew spilte 91 landskamper for Norge. Han har vunnet Kniksenprisen i 2005, 2007 og 2008. Under Idrettsgallaen i 2007 ble han kåret til Årets lagspiller.

John Carew kan skilte med både spansk og fransk seriemesterskap med henholdsvis Valencia i 2002 og Lyon i 2006. Han har spilt for Roma og tyrkiske besiktas, samt flere klubber i Premier League. Carew vant også cupen i Norge for Vålerenga i 1997 og Rosenborg i 1999.

I 2001 spilte han finalen i Mesterligaen for Valencia, men måtte se seg slått av Bayern München.

John Carew har de siste årene markert seg som skuespiller, blant annet i den norske serien Heimebane, og i filmen Dead of Winter i (2014).