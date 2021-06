Amedia får ny regiondirektør i nord

NTB

Renate Slettli Nymo blir ny administrerende direktør i bladet Nordlys og regiondirektør i Amedia i Nord-Norge.

– Amedia har en sterk og viktig posisjon i nord. Vi er overbevist om at vi med ansettelsen av Renate vil styrke og utvikle oss i et strategisk viktig område for Amedia, skriver direktør for mediehus i Amedia, Morten Nilsen, i en pressemelding.

Nymo kommer fra stillingen som strategisk rådgiver i Atea og tiltrer i stillingen 9. august.

Hun blir styreleder i seks aviser i Nord Norge: Finnmark Dagblad, Finnmarken, Finnmarksposten, Fremover, Lofotposten og Lofot-Tidende, samt administrerende direktør i Bladet Nordlys.