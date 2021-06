Mann i 50-årene dømt til seks års fengsel for svindel

NTB

En mann i 50-årene er dømt til seks års fengsel for 114 bedragerier, ID-tyveri og hvitvasking av 13 millioner kroner.

I alt gjelder bedrageriene verdier for til sammen 4,5 millioner kroner, ifølge den omfattende dommen på 249 sider fra Oslo tingrett.

Lovbruddene mannen ble dømt for, ble begått mellom 2011 og 2018.

I tillegg til fengselsstraffen på seks år, er mannen dømt til å betale over 4 millioner kroner i erstatning til ofrene, og til å tåle inndragning av 13 millioner kroner.

Dommen er i tråd med aktors påstand.

– Utga seg for å være advokat

Mannen nektet straffskyld under rettssaken som gikk i Oslo tingrett. Han ble pågrepet i Malaysia i 2019 etter å ha vært etterlyst internasjonalt av norsk politi siden 2014.

Bedrageriene skjedde ifølge påtalemyndigheten ved at mannen blant annet utga seg for å være en advokat som kunne hjelpe folk i forbindelse med aksjeselskaper.

Han ble også dømt for flere ferieboligbedragerier der han tilbød utleieleiligheter i Spania og Thailand gjennom Finn.no, selv om han ikke hadde noen leiligheter å leie ut.

– Kynisk og hensynsløs

– Tiltaltes handlemåte har etter rettens syn vært kynisk og hensynsløs både overfor de fornærmede og «pengemottakerne». Tiltalte har tilsynelatende handlet uten tanke for andre enn seg selv og egen uberettiget vinning, skriver Oslo tingrett i dommen.

– Også under hovedforhandlingen fremsto det for retten som om tiltalte var uten anger med tanke på at han forledet og misbrukte tilliten til en rekke personer som har vært i en sårbar og vanskelig personlig og økonomisk situasjon, med de ubehagelige konsekvenser dette fikk for den enkelte, heter det.

Vil ikke kommentere anke

Mannens forsvarer, advokat Per Zimmer, sier til TV 2 at dommen er lang og omfattende, og at det vil ta tid å gjennomgå den.

– Jeg vil ikke kommentere spørsmålet om anke nå, men på generelt grunnlag er det alltid er en forsvarers oppgave å se etter ankemuligheter sier Zimmer.