NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 2. juni

460 koronasmittede – 140 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 460 koronasmittede personer i Norge. Det er 51 færre enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 344 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 478, så trenden er fallende.

Men Oslo-tallene gjør et hopp. Her er det registrert 140 nye koronasmittede personer siste døgn. Det er 85 flere tilfeller enn samme dag i forrige uke og 90 flere enn mandag.

Viggo Kristiansen tilbake i Kristiansand

Baneheia-dømte Viggo Kristiansen (42) kom natt til onsdag tilbake til hjembyen Kristiansand. Der ble han møtt av et fulltallig pressekorps.

42-åringen slapp tirsdag ut av fengsel etter snaut 21 år bak murene.

Forlenget nedstenging i Australias nest største by

De strenge restriksjonene i Melbourne i delstaten Victoria forlenges med en uke for å få kontroll på et virusutbrudd i byen.

– Vi har nå 60 smittetilfeller og over 350 eksponeringssteder og en variant som er mer smittsom enn vi har sett tidligere, sier fungerende delstatsminister James Merlino i Victoria og advarer om følgene av å åpne opp for tidlig.

Færre uforsikrede kjøretøy enn noen gang før

Mot slutten av mai var det registrert om lag 27.750 uforsikrede kjøretøy i Norge. Det har aldri vært færre enn nå. Et gebyr på 150 kroner dagen får æren.

Eiere av et forsikringspliktig registrert kjøretøy som ikke har gyldig forsikring, får gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret. For personbiler er gebyret 150 kroner per dag. Da gebyret ble innført i 2018 var det over 110.000 uforsikrede kjøretøy her i landet.

Brasil bekrefter at landet arrangerer Copa America

President Jair Bolsonaro sier at Brasil blir vertsland for Copa America. Det har vært stor usikkerhet om hvor fotballturneringen skulle spilles.

Copa America skulle etter planen ha vært arrangert i Argentina og Colombia, men er besluttet flyttet. Årsaken er den politiske uroen i Colombia og koronavirus-situasjonen i Argentina.