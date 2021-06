Viggo Kristiansen tilbake i Kristiansand

Viggo Kristiansen (t.v.) og hans fra Svein Kristiansen kommer hjem til Kristiansand etter at Høyesterett har avgjort at han kan løslates. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Baneheia-dømte Viggo Kristiansen (42) kom natt til onsdag tilbake til hjembyen Kristiansand. Der ble han møtt av et fulltallig pressekorps.

42-åringen slapp tirsdag ut av fengsel etter snaut 21 år bak murene.

Tirsdag kveld like før klokken 23 kunne han forlate Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. Han ble hentet av sin far som kjørte ham til Kristiansand.

Rundt klokken 3.20 natt til onsdag var Kristiansen tilbake i hjembyen.

Hevder uskyld

Kristiansen har sittet fengslet siden han ble pågrepet 13. september 2000. Han ble dømt til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai samme år. At han er løslatt betyr ikke at han er frikjent.

Kristiansen har hele tiden hevdet å være uskyldig og har begjært saken gjenopptatt flere ganger. I februar fikk han medhold i sin begjæring om gjenopptakelse av saken.

De etterlatte etter jentene som ble drept, har bedt om at Kristiansen ilegges kontaktforbud etter løslatelsen. Oslo politidistrikt har saken til behandling.

Kontaktforbud

– Vi venter på tilbakemelding. Dette haster jo, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til NTB.

Forsvarer Bjørn André Gulstad sa mandag kveld at det foreløpig ikke er noe konkret behov for politibeskyttelse av Kristiansen etter løslatelsen. 42-åringen ser fram til å bli en fri mann, men har forståelse for at det er delte meninger om løslatelsen.

– Kristiansen har stor forståelse for at det er delte meninger. Han vil forsøke å ligge lavt. Det er også en gruppe der ute som mener at han burde sittet lenger i fengsel. Han ønsker ikke å provosere noen, sa Gulstad.