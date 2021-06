Færre uforsikrede kjøretøy enn noen gang før

NTB

Mot slutten av mai var det registrert om lag 27.750 uforsikrede kjøretøy i Norge. Det har aldri vært færre enn nå. Et gebyr på 150 kroner dagen får æren.

Eiere av et forsikringspliktig registrert kjøretøy som ikke har gyldig forsikring, får gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret. For personbiler er dette gebyret 150 kroner per dag.

Antallet uforsikrede kjøretøy tilsvarer 0,66 prosent av totalen på snaut 4,2 millioner forsikringspliktige kjøretøy, skriver Nationen. Omkring halvparten av de uforsikrede kjøretøyene er personbiler, deretter følger mopeder, varebiler og traktorer.

Fra 1. mars 2018 begynte gebyrene å løpe for uforsikrede biler. Trafikkforsikringsforeningen fikk mandat av Stortinget til å sende ut gebyrer til eiere av kjøretøy uten forsikring.

I løpet av året som fulgte falt antallet uforsikrede kjøretøy fra 111.000 til 69.000. I april i fjor var antallet nede på om lag 30.000 kjøretøy, opplyste Trafikkforsikringsforeningen til Nationen.

– Det er færre uforsikrede enn noen gang tidligere. Dette er svært positivt, forteller Roger Stenseth, direktør i Trafikkforsikringsforeningen.

De som kjører uten forsikring kan risikere økonomisk ruin og gjeldsslaveri, selv for mindre materielle skader.

– Uforsikrede som gjør skade kan bli personlig ansvarlig for det økonomiske tapet. Dersom du er uheldig og skader personer eller ting, risikerer du å bli skyldig flere millioner kroner, sier Stenseth.