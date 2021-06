Norske diplomater opprørt over at de må på karantenehotell

NTB

Norske ambassadører verden over reagerer kraftig på at de må på karantenehotell og mener UD insinuerer at de forfalsker vaksinebevis.

Alle stasjonssjefene i Nord-Amerika sendte i helgen en epost til UDs øverste embetsmann, Tore Hattrem. Temaet var det nye kravet om karantenehotell for alle utsendte tjenestemenn ved innreise til Norge. Inntil nylig hadde de et unntak, skriver Dagens Næringsliv.

Underskriverne er Norges ambassadører til USA og Canada, Anniken Krutnes og Jon Fredriksen, i tillegg til sjefen for FN-delegasjonen, Mona Juul og generalkonsulene Harriet Berg, Hilde Skorpen og Jo Sletbak.

«Som kjent, opprører de nye reglene svært mange på våre stasjoner, både fordi det er urimelig og en ikke forholdsmessig belastning for lojale og hardtarbeidende tjenestemenn, og fordi det insinuerer at offentlige tjenestemenn og deres familie forfalsker vaksinebevis», skriver ambassadørene.

DN skriver at de har fått tilgang til brev med likelydende budskap fra ambassadørene i Europa og Asia. Utenriksråd Tore Hattrem sier at de nye innreiserestriksjonene gjør at UD må finne nye løsninger, og innrømmer at situasjonen er forverret for nordmenn stasjonert i utlandet.

– Det er klart at disse endringene gjør det vanskeligere for våre ansatte og deres familier å komme hjem for å bli vaksinerte, eller for andre planlagte hjemreiser. Det er nyttig og viktig at vi får innspill fra våre utstasjonerte i dette arbeidet. Vi har også god dialog med fagforeningene i saken, sier han.