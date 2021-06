Evakuering oppheves etter jordskred på Stranda

NTB

Politiet evakuerte personer fra tre hus på Stranda i Møre og Romsdal der det tirsdag gikk et mindre jordskred. Evakueringen ble opphevet tirsdag kveld.

Et mindre jordskred gikk ved 14-tiden tirsdag i et boligområde på Stranda. Politiet opplyser at skredet var mellom fem og ti meter bredt, opptil 20 meter langt, og to meter dypt på det dypeste.

Det ble ikke meldt om skader på verken personer eller hus, men politiet evakuerte tre husstander. Boligene lå ved den øvre kanten av skredet, opplyste politiet til Sunnmørsposten.

Tirsdag kveld var geologer på stedet.

På Twitter opplyser Møre og Romsdal politidistrikt at det ikke er fare for flere skred, og at evakueringen oppheves.