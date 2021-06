Jaren-saken: Helsevesenet får kritikk i tilsynsrapport om drepte Tron Simen Lien

Politiet skjøt og drepte 66 år gamle Tron Simen Lien i en politiaksjon i august 2019. Nå får helsevesenet kritikk for oppfølgingen av Lien i årene før politiaksjonen. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Helsevesenet fulgte ikke opp Tron Simen Lien godt nok i årene før dødsfallet, ifølge en tilsynsrapport. Lien ble drept i en politiaksjon på Jaren i 2019.

Statsforvalteren i Innlandet konkluderer med at verken fastlegen eller spesialisthelsetjenesten fulgte Lien godt nok opp i årene før dødsfallet og mener at spesialisthelsetjenesteloven er brutt, skriver NRK.

Lien var i flere år i kontakt med psykiatrien, men det distriktspsykiatriske senteret avsluttet behandlingen, ifølge rapporten.

Han svarte ikke på innkallinger og tok heller ikke kontakt selv. Fastlegen avsluttet oppfølgingen fordi spesialisthelsetjenesten lukket saken.

Lien hadde en ubehandlet psykoselidelse i mange år, ifølge rapporten. Det at han ikke svarte helsevesenet, ga ikke mindre grunn til bekymring for tilstanden hans, og det burde ha vært oppdaget at han kan ha vært psykotisk, slås det fast.

Lien døde etter å ha blitt truffet av tre skudd fra politiet inne i huset sitt på Jaren i Gran kommune i Innlandet. 66-åringen hadde forskanset seg inne i huset og oppførte seg truende. Hendelsen skjedde i august 2019.