Equinor går sammen med partnere om å investere 66 milliarder kroner i oljefelt i Brasil

NTB

Equinor og partnerne ExxonMobil, Petrogal Brasil og Pré-sal Petróleo SA har bestemt seg for å bygge ut fase én av Bacalhau-feltet i Brasil.

Investeringen er på rundt 8 milliarder amerikanske dollar, som tilsvarer 66 milliarder kroner.

– Bacalhau er et globalt konkurransedyktig prosjekt med en balansepris på under 35 dollar i en sentral energiregion. Anslåtte utvinnbare reserver i første fase er på over én milliard fat olje, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Equinor skal være operatør på feltet, og ifølge E24 blir Bacalhau selskapets største utenlandsfelt.

Feltet ligger 185 kilometer utenfor kysten av Ilhabela i delstaten São Paulo. Oljeproduksjonen skal etter planen starte i 2024, og i fase én planlegger Equinor å pumpe opp 220.000 fat per dag.

Utbyggingsplanen ble godkjent av det brasilianske reguleringsorganet ANP i mars 2021.