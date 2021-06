15 nye smittede i Drammen

NTB

I løpet av det siste døgnet har 15 personer fått påvist coronaviruset i Drammen. Det er det femte høyeste tallet som er registrert i byen de siste tre ukene.

Smitteveien er ukjent for fire av smittetilfellene i kommunen, men smittesporingen er ennå ikke avsluttet, opplyser kommunen.

– Nå har vi et relativt høyt smittetrykk. Det betyr at det vil være fare for en fjerde smittebølge så lenge vi ikke klarer å redusere smittetrykket ytterligere, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

De nye smittetilfellene rammer tre skoler i byen; Marienlyst skole, Killingrud ungdomsskole og Åssiden videregående skole.

Drammen hadde totalt 344 smittetilfeller i mai måned, den femte verste måneden regnet i antall smittede siden coronapandemien traff i mars i fjor.

Formannskapet i kommunen skal tirsdag ettermiddag ha et ekstraordinært møte for å diskutere gjenåpningsplanen for Drammen.

Rådmannen har foreslått at de første lettelse i coronatiltakene skjer med virkning fra 10. juni.