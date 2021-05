Eieren av Det norske kartselskapet dømt for millionbedrageri

NTB

Kvinnen som eier Det norske kartselskapet, er dømt til fire og et halvt års fengsel. Hun må også tåle inndraging av 12 millioner kroner. Dommen ankes.

Oslo tingrett fant det bevist at kvinnen i 40-årene lurte virksomheter til å betale 56 millioner kroner for nesten verdiløse produkter. Bedrageriet skjedde over fem og et halvt år.

Kvinnen er også på ubestemt tid fradømt retten til å utøve selvstendig næringsvirksomhet, være styremedlem i et selskap og inneha en ledende stilling i et selskap.

Beløpet som egentlig skulle inndras, var 44,8 millioner kroner, som er bedragerisummen minus moms. Etter en helhetsvurdering kom retten til at 12 millioner kroner skulle inndras fra kvinnen personlig. Selskapet er under konkursbehandling.

Kvinnen har bestemt seg for å anke dommen, opplyser hennes forsvarer, advokat Øystein Storrvik, til VG.

– Vi er uenige i rettens hovedkonklusjon. Denne forutsetningen saken fikk, om at det er solgt helt unyttige produkter, er vi uenige i. Dessuten er vi uenige om hvilken kunnskap hun har hatt om mer spesifikke svikt i enkelte produkter, sier Storrvik.

Fengselsstraffen er lavere enn aktors påstand på fem års fengsel. Straffen gjelder også oppbevaring av dopingmidler. Kvinnen erkjente straffskyld for oppbevaringen, men ikke for grovt bedrageri.