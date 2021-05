Skoleassistent tiltalt for overgrep mot ungdomsskoleelev

En mannlig skoleassistent i 20-årene er dømt for å ha forgrepet seg på en ungdomsskoleelev. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

En mann i 20-årene som jobbet som skoleassistent på en ungdomsskole i Oslo, er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling til å forgripe seg på en elev ved skolen.

Overgrepene skjedde ved flere anledninger i 2019 og 2020, ifølge tiltalen fra Oslo tingrett.

Den fornærmede jenta var mellom 15 og 16 år gammel. Mannen er også tiltalt for å ha utnyttet en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon, samt for å oppbevare seksualiserte bilder og/eller filmer av den fornærmede.