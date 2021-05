Sanner foreslår nytt skattefradrag for unge med middels inntekt

NTB

Høyre ønsker å målrette et jobbskattefradrag for unge med lav og middels inntekt fra neste år, sier finansminister Jan Tore Sanner til Aftenposten.

– Det vil bety at personer som er under 30 år og helt i starten på arbeidslivet, vil få en målrettet skattelette, sier han til avisen.

Sanner antyder at Høyre vil gi rundt 1,5 milliarder kroner i skattelette.

Det vil kunne gjelde nyutdannede sykepleiere, helsefagarbeidere, studenter og andre som har en lav eller middels lav inntekt.

Sanner argumenterer også for at dette vil bidra til at flere kommer i jobb. Men Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre mener tiltaket er dyrt, og at effekten er tvilsom og dårlig dokumentert.

Høyres landsmøte vedtok nylig å innføre et nytt skattefradrag for unge i jobb. Sverige har allerede en ordning hvor unge i jobb får et skattefradrag på 1.000 kroner hver måned.