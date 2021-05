Senterpartiet vil at mor skal kunne ta lengre foreldreperm

Kjersti Toppe (Sp) foreslår å kutte fars øremerkede del av foreldrepermisjonen fra 15 til 11 uker.

NTB

Senterpartiet vil gi mor en større del av foreldrepermisjonen. Neste helg skal partiet stemme over to forslag. Det ene innebærer et kraftig kutt i fedrekvoten.