Kilder til DR: USA spionerte på norske politikere gjennom dansk samarbeid

NTB

USA skal ha utnyttet et samarbeid med Danmark til å spionere på høytstående politikere i Norge og flere andre land, opplyser kilder til Danmarks Radio (DR).

NRK omtaler saken gjennom et samarbeid med DR. De skriver at den danske statskanalen over flere måneder har møtt ni personer med tilgang til gradert informasjon fra etterretningstjenesten. Alle opplysninger i saken er bekreftet overfor DR av minst to, ofte flere, uavhengige kilder.

Kildene opplyser at USA gjennom et samarbeid med dansk etterretning har drevet målrettet spionasje mot høytstående politikere og embetsfolk i Norge, Sverige, Tyskland og Frankrike. Samarbeidet skal blant annet ha gitt amerikanerne tilgang til metadata som har gått gjennom danske internettkabler.

Et av målene for spionasjen skal ha vært Tysklands statsminister Angela Merkel.

Større omfang enn tidligere kjent

I fjor ble det kjent at det dansk-amerikansk spionsamarbeidet hadde rettet seg mot mål i Norge, men det var da ukjent hvem overvåkingen rettet seg mot. De nye opplysningene tilsier at omfanget av spionasjen mot Norge var langt større enn tidligere kjent, og at politikere var blant målene, ifølge NRK.

Overvåkingen skal ha vært gjenstand for en intern undersøkelse hos dansk etterretning, som ble avsluttet i 2015.

Det er ikke kjent hvilke norske politikere som skal ha vært målet, men en av DRs kilder sier ifølge NRK at det ikke hadde vært interessant for en etterretningstjeneste å spionere på kommunepolitikere.

Lysbakken: – Dypt alvorlig

SV-leder Audun Lysbakken mener det er et «dypt alvorlig og urovekkende tillitsbrudd,» hvis USA har spionert mot norske politikere gjennom Danmark.

– Det er helt nødvendig å få kortene på bordet og finne ut av hva som har skjedd, sier Lysbakken.

Norges forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har vært i kontakt med den svenske forsvarsministeren Peter Hultquist om saken, og sier til NRK at de begge tar «påstandene som fremkommer alvorlig».

Fredag ble han også oppringt av den danske forsvarsministeren, Trine Bramsen.

– Danskene kommer ikke til å kommentere på anonyme kilder. Det gjør heller ikke vi, men hennes budskap til meg var tydelig: avlytting av allierte er totalt uakseptabelt for danske myndigheter, sier Bakke-Jensen til kanalen.