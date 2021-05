NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, søndag 30. mai.

Full runde i Eliteserien – en kamp i Toppserien

Det er siste runde i Eliteserien før neste landslagspause. Ruden sparkes i gang klokken 15 når gulljagende Molde besøker Mjøndalen. Dette er 18.00-kampene: Brann – Strømsgodset, Kristiansund – Lillestrøm, Odd – Bodø/Glimt, Rosenborg – Stabæk, Tromsø – Sarpsborg, Vålerenga – Sandefjord.

Runden avsluttes med kampen om Vestlandet, når Haugesund og Viking møtes klokken 20.

Det er også en kamp i Toppserien, når Klepp møter Stabæk klokken 15.

Festspillene i Bergen fortsetter

Det er ny dag med flere arrangementer i forbindelse med Festspillene i Bergen. Det er flere teateroppsetninger og andre forestillinger i løpet av dagen, og konsert med blant annet Ellen Andrea Wang Trio på kvelden.

Valg på Kypros

Det avholdes valg på ny nasjonalforsamling på Kypros i dag. Det er ventet at ultranasjonalister kan gjøre et godt valg på grunn av misnøye etter en korrupsjonsskandale knyttet til såkalte gylne pass.

Krisemøte om kuppet i Mali

Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS holder et krisemøte om situasjonen i Mali, der oberst Assimi Goïta ble utropt til president fredag. Han har grepet makten i to militærkupp på under et år.