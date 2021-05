Kvinne omkom i fallulykke på Higravtindan i Lofoten

NTB

En kvinne i 60-årene omkom i en fallulykke på fjellet Higravtindan i Lofoten lørdag ettermiddag.

Politiet i Nordland skriver på Twitter at det var ti personer i turfølget da ulykken skjedde. Den omkomne er hentet ned av redningshelikopter.

– Kriseteamet i Vågan kommune er engasjert, pårørende er varslet, skriver politiet.

Politiet opplyser til NTB at det var et turlag som var ute på organisert tur. Turfølget besto stort sett av lokale folk fra området, og politiet har inntrykk av at det dreier seg om turvante folk.

– En av dem falt i et bratt terreng og skled nedover. Hun er bekreftet omkommet. Ingen andre er skadd, sier operasjonsleder Ulf Slettan i Nordland politidistrikt til NTB.

Turfølget er nå samlet etter å ha tatt seg ned fra fjelltoppen, og får bistand av kriseteamet. Politiet sier alt tyder på at det dreier seg om et uhell der kvinnen har sklidd og falt i bratt terreng.

– Vi gjør rutinemessige undersøkelser i saken, sier Slettan.