NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, lørdag 29. mai.

Norge mot USA i VM

I gruppe B i eliteverdensmesterskapet i ishockey for menn møtes Norge og USA. I samme gruppe spilles kampene mellom Italia og Kasakhstan og mellom Tyskland og Finland. I gruppe A spilles Tsjekkia – Storbritannia, Sveits – Russland og Slovakia – Danmark.

Vipers spiller mesterliga

To mesterligakamper i håndball for kvinner spilles i den ungarske hovedstaden Budapest. Det er Györ (Ungarn) mot Brest Bretagne (Frankrike), samt Vipers Kristiansand – CSKA Moskva (Russland).

MDG diskuterer regjeringskrav

Lørdag er siste dag av landsstyremøtet i Miljøpartiet De Grønne (MDG). Blant annet er det debatt og votering over krav til regjeringsforhandlinger, en sak som er unntatt offentligheten.

Nyåpning av fredsprisutstillingen

I over et halvt år har fredsprisutstillingen vært koronastengt, men i dag åpner den igjen for publikum på Nobels Fredssenter. Utstillingen viser en fotoserie av den verdenskjente fotografen Aïda Muluneh.

Rettsmøte om Suez-skip

I en domstol i Ismailia i Egypt begynner en ny rettsbehandling av spørsmålet om erstatning i forbindelse med konteinerskipet Ever Givens blokkering av Suezkanalen.

Ytterligere gjenåpning i Polen

Alle barn får vende tilbake til skolen, og teatre og inne-restauranter gjenåpner når Polen tar et steg til i prosessen med å avvikle koronatiltak.