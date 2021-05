Ny måling gir Ap flere stortingsmandater enn regjeringen

Ap-leder Jonas Gahr Støre ligger godt an til å overta statsministerjobben etter Erna Solberg, ifølge Dagens Næringslivs siste partimåling. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

På Norstats ferske måling for Dagens Næringsliv får Arbeiderpartiet 24,5 prosent. Det gir partiet flere mandater enn alle de tre regjeringspartiene til sammen.

Hvis målingen hadde vært et valgresultat ville Ap (24,5 prosent), Senterpartiet (16,2 prosent) og SV (7,8 prosent) sikre seg 92 mandater og et soleklart flertall på Stortinget.

Arbeiderpartiet alene ville fått 46 mandater, fire flere enn Høyre.

Et slikt resultat kan krone Jonas Gahr Støre som statsminister, gi rødgrønt flertall, samt holde MDG og Rødt utenfor maktens sfære, skriver avisen.

Dagens regjeringspartier får til sammenligning 46 mandater. Selv med støtte fra Frp (10,9 prosent) gir målingen Høyre (22,8 prosent), Venstre (3,2 prosent) og KrF (2,9 prosent) bare 65 mandater, langt fra de 85 mandater som gir flertall på Stortinget.

Både Venstre og KrF havner altså godt under sperregrensen, mens Rødt (3,9 prosent) også havner så vidt under. Miljøpartiet De Grønne (5.3 prosent) havner godt over.