Bukholm tror ikke fullvaksinerte må i karantene etter utenlandsreiser i juli

Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) tror at fullvaksinerte nordmenn kan slippe innreisekarantene i Norge etter utenlandsturer i juli.

NTB

Det er lite sannsynlig at nordmenn som har fått to vaksinedoser, må i karantene etter utenlandsreiser i juli, tror smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

– Nei, det tror jeg ikke, så lenge det ikke oppstår nye virusvarianter som vaksinen ikke virker mot. Slik ting ser ut nå, er det veldig lite sannsynlig at man må i karantene i juli, svarer han på spørsmål fra VG om vaksinerte nordmenn må i karantene.

Bukholm tror at innreisekarantenen for vaksinerte kan oppheves når regjeringens system som kan verifisere at man er fullvaksinert, er på plass.

Dette kan være klart i midten av juni, men ifølge FHI-direktøren kommer det an på om tekniske løsninger og det juridiske grunnlaget er klart.

I dag er det ingen unntak for vaksinerte i karantenereglene.