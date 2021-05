Datatilsynet ilegger milliongebyr til Innovasjon Norge

Datatilsynet har ilagt Innovasjon Norge et gebyr på 1 million kroner etter at en privatperson opplevde å bli kredittvurdert fire ganger uten at det forelå noen grunn.

NTB

Datatilsynet har ilagt Innovasjon Norge et gebyr på 1 million kroner etter at det ble gjort fire kredittvurderinger av en enkeltperson.

I januar varslet Datatilsynet om gebyret etter at Innovasjon Norge var blitt klaget inn for å ha gjort fire kredittvurderinger av enkeltpersonen og hans enkeltpersonselskap uten at det forelå noen grunn til at slike kontroller skulle gjennomføres.

– Innovasjon Norge har ikke kunnet vise til et kundeforhold, eller en tilknytning til klager og hans foretak, som kunne begrunne disse kredittvurderingene, sier seniorrådgiver Ida Småge Breidablikk i Datatilsynet.

Hun forklarer at kredittopplysninger om enkeltpersonforetak også sier noe om eierens privatøkonomi. Slike opplysninger kan ikke kan hentes inn av andre med mindre det er saklig begrunnet. I et tilsvar under saksbehandlingen svarte Innovasjon Norge at kredittsjekken skjedde som følge av en misforståelse ved at en saksbehandler skal ha trodd det dreide seg om kontroll av en mulig kunde.

– Vi ser alvorlig på slike saker, og reagerer vanligvis med overtredelsesgebyr på denne typen lovbrudd, sier Breidablikk.

Innovasjon Norge har tre ukers klagefrist på vedtaket.