Frykter større smitteutbrudd i Kristiansand

Kristiansand kommune opplyser at to smitteførende personer var innom moskeen Masjid Taqwa fredag og lørdag forrige uke. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Kristiansand kommune frykter et større smitteutbrudd etter at 93 personer var samlet til fredagsbønn. To personer ble registrert smittet torsdag.