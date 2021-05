NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 28. mai

Russeslagsmål utenfor Horten

Mellom 50 og 60 russ fra Drammen og Horten barket sammen på Kopstad utenfor Horten natt til fredag.

En person fikk seg et blått øye, og et par andre sprukket leppe, men ingen alvorlige skader. Russen ble deretter bortvist fra stedet.

Covax-samarbeidet mangler 190 millioner vaksinedoser



Det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax trenger ytterligere 190 millioner vaksinedoser innen slutten av juni for å nå mål om vaksinering i fattige land. Samarbeidet, som ble etablert for å sørge for at alle land får rask tilgang til vaksiner, ba torsdag rike land om å donere flere doser.

I en uttalelse heter det at Covax vil ha tilgang til mange flere doser senere i år gjennom avtaler som allerede er gjort med produsenter, men at konsekvensene kan bli «katastrofale» om de ikke får gjort noe med den nåværende mangelen.

Politiet i Trondheim løste opp studentfest

Politiet i Trondheim måtte rykke ut til parken ved NTNU Gløshaugen for å løse opp en fest med mellom 150 og 200 personer til stede,

Studentene ble gitt pålegg om å forlate området både på grunn av forstyrrelse av natteroen og brudd på forskriften om ikke å samles flere enn 20 personer utendørs.

FNs luftfartsbyrå skal etterforske Hviterusslands flyomdirigering

Den internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAO skal etterforske hendelsen der Hviterussland tvang et fly til å lande, hvorpå en opposisjonell ble pågrepet.

Flyet var på vei fra Aten til Vilnius. Om bord var den hviterussiske aktivisten og journalisten Roman Protasevitsj, som har bodd i eksil i Litauen, og som hviterussiske myndigheter har siktet for forræderi. Han ble pågrepet rett etter at flyet hadde landet. Hendelsen har ført til sterke reaksjoner fra en rekke vestlige land.

409 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 409 koronasmittede i Norge. Det er 96 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 467 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 354, så trenden er nå stigende.

I Oslo er det registrert 54 nye koronasmittede siste døgn. Det er elleve under snittet de sju foregående dagene, og tre færre enn på onsdag.

Ukrainere etterforskes for forsøk på valginnblanding i USA

Føderale etterforskere undersøker om nåværende og tidligere ukrainske tjenestepersoner forsøkte å påvirke presidentvalget i USA i fjor, skriver New York Times.

Blant det som angivelig etterforskes, er om de forsøkte å bruke Rudy Giuliani, som da var daværende president Donald Trumps personlige advokat, til å spre villedende påstander om daværende presidentkandidat Joe Biden, opplyser kilder til avisa.