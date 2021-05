Stoppet i kontroll – valgte å løfte 3.500 kilo for hånd

Polakken fikk bruksforbud på grunn av overlast, men visste råd. Han gikk løs på jobben og flyttet 3.500 kilo armeringsjern for hånd.

Broom-redaksjonen

Her var det ikke noe å si på innsatsviljen!

Blir du stoppet og veid av Statens vegvesen og kjøretøyet ditt er for tungt lastet: Da er det som regel ingen bønn.

Du får såkalt bruksforbud – og får ikke kjøre videre før overlasten er fjernet.

Dette har mange vogntogsjåfører fått erfare. Ofte betyr dette også praktiske problemer. Som at man må rekvirere et ekstra vogntog, vente på det – og så fordele lasten.

Da Statens vegvesen denne uken hadde kontroll på Malvik utenfor Trondheim, var det to vogntog som ble tatt med overlast.

Løste problemet

Nettstedet Tungt.no fortalte først om hendelsen. Og løsningen sjåføren på ett av vogntogene valgte.

De to vogntog-sjåførene fikk gebyr på henholdsvis 13.250 og 4.250 kroner på grunn av overvekt. Og de fikk altså bruksforbud.

E polakk som fraktet armeringsjern tok bokstavelig talt saken i egne hender. Han flyttet 3,5 tonn av armeringsjernet over til et annet vogntog, for hånd!

Hvor lang tid han brukte på styrkeøvelsen, sier ikke Statens vegvesen noe om. Men problemet ble i alle fall løst – og dermed kunne han kjøre videre med last innenfor den lovlige grensen.

Flere andre resultater

Tungt.no tar også for seg flere andre resultater fra denne kontrollen:

– Bruksforbud til tre vogntog med laks, på grunn av avrenning fra lasten. Ble stående inntil lasterommet var tilstrekkelig nedkjølt og avrenningen stanset.

– Bruksforbud på grunn av avrenning av spillolje fra søppelcontainer.

– Tre bruksforbud for mangelfull lastsikring.

– Ett bruksforbud der løyve ikke var medbrakt.

– Ett bruksforbud for manglende installasjonsplate i fartsskriver.

Saken ble først publisert hos Broom.no