Unio går ut i streik i Oslo – øvrige forbund er enige med kommunen

NTB

Det blir streik blant Unio-medlemmer i Oslo kommune, og blant annet barnehager og skoler rammes. De andre tre hovedsammenslutningene er enige med kommunen.

I alt 619 Unio-organiserte i Oslo kommune tas ut i streik, står det i en oversikt fra Unio.

Det dreier seg om lærere i både skole og barnehage, sykepleiere, ansatte i Nav, og ansatte innen kultur. På Nydalen videregående skole er hele 61 ansatte som er organisert i Utdanningsforbundet tatt ut i streik, på Ullern videregående skole er det snakk om 54.

Avgangselever ved disse skolene risikerer å ikke få vitnemål, skriver Nordre Aker Budstikke.

Skjermer vaksinering

I hovedsak er de streikende organisert i Utdanningsforbundet, men også medlemmer fra Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Forskerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Bibliotekarforbundet og Akademikerforbundet er tatt ut i streik.

Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen understreker at Unio skjermer alle som jobber direkte med coronapandemien og vaksinering, og helsevesenet legges på helgebemanning.

– Vi gikk inn med krav om klar reallønnsvekst for våre medlemmer, og at dette skal være starten på et lønnsløft. Det gjorde vi fordi vi mener Oslo må bruke lønn som et virkemiddel for å møte rekrutteringsutfordringer, sier hun.

Fristen for meklingen i Oslo kommune gikk ut ved midnatt etter at det ble brudd i forhandlingene i april. Meklingen har foregått på overtid i 14 timer.

Fortsatt mekling i staten

Oslo kommune og hovedorganisasjonene Unio, LO, YS og Akademikerne har vært med i meklingene. I pressemeldinger skriver Akademikerne og LO-forbundet Fagforbundet at Unio er den eneste sammenslutningen som ikke godtar avtalen.

Oppgjøret sikrer et kronetillegg på minimum 16.500 kroner i året, med 3,45 prosent økning for alle, skriver Fagforbundet.

I landet for øvrig gikk over 7.000 Unio-organiserte ut i streik torsdag morgen. Også her ble de tre andre hovedsammenslutningene enige med arbeidsgiverne i KS. Det pågår fortsatt mekling i lønnsoppgjøret i staten.