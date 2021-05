Politiet: Ny person pågrepet etter drapet i Tønsberg

NTB

En ny mann er pågrepet etter drapet på Bård Lanes i Tønsberg i april. Mannen er siktet for medvirkning til drap.

– Bakgrunn for pågripelsen er informasjon politiet har avdekket gjennom etterforskningen, og vi mener at det foreligger skjellig grunn til mistanke, sier politiadvokat Fredrik Borg Johannessen i en pressemelding.

Mannen, som er i begynnelsen av 30-årene, har ikke ønsket å forklare seg for politiet.

Johannessen sier at mannen er siktet for medvirkning til drapet på Bård Lanes (33) på Kilen i Tønsberg 20. april. Fra før er to andre menn pågrepet i saken. En mann i midten av 20-årene og en 31 år gammel mann er fra før siktet for drap eller medvirkning til drap.

Mannen som nå er siktet for medvirkning til drap, er en av personene som tidligere har vært pågrepet i forbindelse med bilbrannen på Sem utenfor Tønsberg samme kveld som Lanes ble drept. Han ble pågrepet i Tønsbergområdet, og selve pågripelsen gikk uten dramatikk.

Den siktede vil bli fremstilt for fengsling fredag klokken 12 i Vestfold tingrett.