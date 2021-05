NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, torsdag 27. mai.

Nasjonale lettelser i koronatiltakene

En rekke lettelser i de nasjonale koronatiltakene trer i kraft fra torsdag. Blant annet endres maksimal grense for personer på arrangementer, og skjenking blir tillatt til midnatt.

FNs menneskerettsråd møtes om Israel og Palestina

FNs menneskerettsråd holder et hasteinnkalt møte i Genève om Israel-Palestina-konflikten. Møtet blir holdt etter ønske fra Pakistan, som er koordinator for Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC). Også palestinske myndigheter har bedt om et møte.

Riksrevisjonen slipper to nye koronarapporter

Riksrevisjonen har undersøkt koronabevilgningene til Nav og myndighetenes økonomiske krisepakker. De offentliggjør funnene på en digital pressekonferanse klokken 12.

EUs utenriksministre møtes i Portugal

Utenriksministrene i EU-landene holder samtaler i Lisboa. Hviterussland og hendelsen der et Ryanair-fly ble tvunget til å lande i Minsk, hvorpå de pågrep en opposisjonell, ventes å bli et tema. FNs luftfartsorgan (ICAO) holder også et møte i Montreal i Canada om hendelsen.