Beredskapspersonell får overskuddsdosene fra Stortinget

NTB

Verken lærere eller sykepleiere får vaksinedosene som stortingspolitikere takker nei til. I stedet går de videre til beredskapspersonell.

Når stortingsrepresentanter takker ja til tilbudet om prioritert vaksine fra regjeringen, vil dosen de ville fått i det ordinære vaksineprogrammet, gå til en annen.

– Jeg ville nesten sagt at hvis en stortingsrepresentant takker ja til vaksine, så er sjansen større for at hjemkommunens vaksine går til noen i læreryrket enn at våre gjør det, sier justisminister Monica Mæland (H) til NTB.

Regjeringen har satt av 500 vaksinedoser som blant annet skal gå til å gi førstedoser til stortingsrepresentanter og annet «samfunnskritisk nøkkelpersonell». Torsdag fortsetter vaksineringen på Akershus festning.

Flere statsråder og stortingsrepresentanter har sagt nei til tilbudet, deriblant Torstein Tvedt Solberg (Ap) som sa at han heller ville la sin dose gå til en lærer.

– Vi har 500 vaksiner og en liste på 500 personer. For hver som sier nei, som en del stortingsrepresentanter har sagt at de sier, så har vi ytterligere lister knyttet til viktige funksjoner, som redningstjenester og forsvar, som vi går videre på, sier Mæland.

Taushetsbelagt

Dermed går ikke overskuddsvaksinene fra Stortinget ut i det ordinære vaksineprogrammet.

Mæland sier at de har satt av 169 vaksinedoser til Stortinget, altså én til hver representant. Hvor mange som er benyttet, er ikke kjent.

– Informasjon om hvorvidt den enkelte stortingsrepresentant har takket ja eller nei til tilbud om vaksine, eller om vedkommende er eller ikke er vaksinert, er en personlig helseopplysning for den enkelte og således underlagt taushetsplikt for Stortingets administrasjon, opplyser Stortingets direktør Marianne Andreassen til NTB.

Høie: – Unner alle en vaksinedose

Et titalls stortingsrepresentanter har offentlig sagt at de takker nei. Det samme gjelder fire statsråder, inkludert helseminister Bent Høie (H).

Høie har ingen formening om hvem som bør få hans vaksinedose.

– Det har jeg ingen oppfatning om. Alle dosene i Norge kommer heldigvis til å bli brukt, sier han til NTB.

Høie sier at han «unner alle en vaksinedose».

– Faglig fundert

Regjeringen vil ikke gå ut med den fullstendige fordelingen for de 500 prioriterte dosene og begrunner dette med at denne informasjonen kan vise mulige sårbarheter som noen kan utnytte.

Regjeringen har imidlertid sagt at vaksinene skal gå til «Stortinget, Høyesterett, departementer og nøkkelpersonell i sentrale underliggende etater som Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Nav.» I tillegg har Slottet fått noen doser.

– Det jeg er opptatt av, er at dette er en fordeling som er faglig fundert, og som ikke vi politisk har sittet og fordelt ut. Og det er basert på innspill vi har fått fra ulike etater og funksjoner, sier Mæland.

Hun forteller at det er ganske mange funksjoner og etater som er blitt prioritert, og at det derfor har blitt få doser på hver etat i mange av tilfellene.

Bredt fordelt

NTB har kartlagt hvordan over halvparten av de 500 dosene er blitt fordelt og har laget følgende oversikt (dette er før eventuelle ekstradoser som er igjen fra Stortinget og regjeringsapparatet er fordelt).

Antall tilbudte doser:

* Stortinget: 169

* Folkehelseinstituttet: 20

* Helsedirektoratet: 20

* Finansdepartementet: 15

* Forsvarsdepartementet: 13

* Barne- og likestillingsdepartementet: 10

* Kunnskapsdepartementet: 10

* Arbeids- og sosialdepartementet: 11

* Samferdselsdepartementet: 3

* Landbruks- og matdepartementet: 3 (landbruksminister Bollestad er allerede vaksinert i hjemkommunen, og derfor benytter departementet seg bare av to av disse)

* Forsvaret: 7 i denne omgang. Har tidligere fått 800 vaksinedoser til operasjoner i Midtøsten og Afrika.

* Nav: 5, fordelt til sentrale roller i Navs beredskapsledelse

* Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: 5 doser

* Slottet: 11

* Høyesterett: Doser til «et lite antall medarbeidere»

* Totalt: Minst 291.

NB! Oversikten viser hvor mange doser etatene er blitt tilbudt, ikke hvor mange som er benyttet.