Norsk fregatt skal seile med amerikansk hangarskip

NTB

Fregatten Fridtjof Nansen skal i høst seile i en flåtegruppe med et amerikansk hangarskip. Den blir underlagt amerikansk kommando.

Ifølge VG skal den norske fregatten inngå i den amerikanske marinens samarbeidsprogram «Cooperative Deployment» og primært seile i Atlanterhavet og Middelhavet.

Statsminister Erna Solberg (H) var onsdag på Haakonsvern i Bergen for å kunngjøre samarbeidet.

– Kontroll over Atlanteren er ekstremt viktig. Skulle noe skje, er det vår kyst som er mest sårbar. Vi har en flott marine men må erkjenne at vi ikke klarer å holde kontroll over så store havområder alene. Derfor knytter vi oss tettere opp til våre allierte og spesielt den største, USA, sier hun.

Ifølge TV 2 er det vanlig at Forsvaret avgir en fregatt til Nato-styrker hver høst, men denne gangen vil den kun være underlagt amerikanske styrker.

Det dreier seg om en begrenset amerikansk kommando, skriver VG. Norge kan blant annet reservere seg fra deltakelse i aktiviteter som ikke er i tråd med norske interesser og kan også ta tilbake kommandoen.