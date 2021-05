Venstresiden kritiserer hemmelighold i Frode Berg-saken

NTB

Flertallet i stortingskomiteen som ble nedsatt for å behandle EOS-utvalgets rapport om Frode Berg-saken, kommer med kritikk av Forsvarsdepartementet.

Som ventet kom den særskilte komiteen med en åpen og en lukket innstilling.

I den åpne innstillingen kom det to forslag til tilråding: ett om støtte til de hemmeligholdte konklusjonene og anbefalingene, og ett med kritikk av Forsvarsdepartementet for at de holder sammendraget av rapporten hemmelig.

Det er de rødgrønne partiene som har flertallet i komiteen, og de fire borgerlige partiene, samt Ulf Leirstein som er partiuavhengig, er enige med Forsvarsdepartementets beslutning om hemmelighold.

Ettersom det er borgerlig flertall i Stortinget, kommer kritikken mot Forsvarsdepartementet trolig ikke til å bli vedtatt av Stortinget i plenum.

I tillegg anerkjenner komiteens innstilling oppfølgingen Berg har fått fra regjeringen etter arrestasjonen.

– Vi fremmer kritikk mot regjeringen på grunn av hemmeligholdet i denne saken. Regjeringen mørklegger saken ikke på grunn av sikkerhetsinteresser, men av egen beleilighet, sier SVs Freddy André Øvstegård til NTB.

Han mener hemmeligholdet vanskeliggjør Stortingets kontrollarbeid.

EOS-utvalget er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene. Utvalget har laget en rapport om Frode Berg-saken, etter at den pensjonerte grenseinspektøren ble pågrepet av russisk sikkerhetspoliti i desember 2017 og dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han tilbrakte nesten to år i fengsel før han ble benådet i november 2019.

Frode Berg har sagt at han føler seg sterkt misbrukt av Etterretningstjenesten, som han sier sendte ham på oppdrag inn i Russland.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har sagt nei til flere henvendelser fra Stortinget om åpenhet om denne rapporten. Stortinget sa 21. mai også nei til å avgradere sammendraget av EOS-rapporten med knapt flertall.