Politiets evaluering av Jensen-saken: Lederskapet sviktet

Dommen mot den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i fjor rettskraftig. Les mer Lukk

NTB

Et uavhengig utvalg slår fast at lederskapet sviktet i oppfølgingen av bekymringsmeldinger mot Eirik Jensen før han ble dømt for korrupsjon og hasjsmugling.