Smittehopp i Drammen – 24 nye registrerte smittede

NTB

24 personer i Drammen kommune har fått påvist coronasmitte i løpet av det siste døgnet. For to av dem er smitteveien ukjent.

For de resterende 22 er smitteveien kjent, opplyser Drammen kommune.

24 nye registrerte smittede er det tredje høyeste som er registrert i løpet av ett døgn i kommunen siden begynnelsen av april.

For første gang på over en måned har kommunen over 100 registrerte smittetilfeller i løpet av den foregående sjudagersperioden.

– De siste sju dagene er det registrert 106 nye smittetilfeller. For åtte dager siden var dette tallet nede på 57 tilfeller. Så vi ser nok en ganske klar tendens til at smittetrykket er økende igjen i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 174 nye smittetilfeller i Drammen.