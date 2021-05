Oslos puber åpner igjen etter et halvt år med forbud: – Bruk uteserveringen!

NTB

Det er klart for nye eventyr på Oslos puber. Helsebyråden råder folk til å være forsiktige – og til å invitere med folk som har vært mye alene under pandemien.

Klokken 12 onsdag skjer det som ikke har skjedd på 199 dager i hovedstaden: pubene får åpne, og de får igjen lov til å servere øl, vin og sprit. Helt siden 9. november har det vært full skjenkestopp.

Mange planlegger å feire gjenåpningen med en «kald halv» sammen med gode venner på pub, men helsebyråd Robert Steen (Ap) håper folk ikke tar helt av sånn at de glemmer smittevernet.

Han råder også folk til å sette seg ute såfremt det er ledige plasser.

– Vi vet nå at smitten trives mye dårligere ute enn inne. Min oppfordring nå som vi skal være mer sammen før alle er vaksinerte, er derfor: Vær ute så mye som mulig. Bruk uteserveringen, oppfordrer han.

– Inviter med folk

Steen kommer også med et annet råd til folk som planlegger en tur på byen de nærmeste dagene:

– Inviter gjerne med noen som har vært mye alene gjennom pandemien, og som kanskje ikke har så mange andre som ber dem med, sier han til NTB.

Selv gleder Steen seg til en tur på Aker Brygge.

– Det er en stor milepæl for meg at vi nå endelig kan åpne opp. Jeg gleder meg til utepils, is på Aker Brygge og etter hvert til å kunne ta trikken til jobb, sier han.

– En enorm glede

I første omgang får skjenkingen bare holde på til klokka 22 på kveldene i hovedstaden, og den aller første dagen må øl og vin serveres sammen med mat. Dette er på grunn av en nasjonal forskrift som først skrotes torsdag.

Åpningen er en del av trinn to i Oslo-byrådets gjenåpningsplan, som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fredag kunngjorde at skal iverksettes onsdag 26. mai. Johansen sa da at han med dette «avslutter den sosiale nedstengningen av Oslo».

Oslo blir mer åpent enn på lenge når også treningssentre, svømmehaller, restauranter og kafeer åpner opp igjen for befolkningen.

Steen sier at det gir ham en enorm glede å se smittetallene gå ned uke for uke.

– Det er en stor lettelse. Jeg har vært veldig bekymret for hvor mange som ville bli syke og dø, men samtidig for de enorme konsekvensene den sosiale nedstengingen har hatt for oslofolk. For mange har dette vært en tung tid uten å kunne gå på jobb, besøke sine kjære og bruke byen slik vi er vant til, sier Steen.

I tillegg til ølkraner åpner også restauranter og kafeer, som bare har vært åpne for takeaway siden i vinter.

Kinomørket blir tilgjengelig

Oslos kinoer har holdt dørene stengt siden 10. november. Men nå slipper kinopublikummet igjen inn i kinosalene. I trinn to av Oslo-gjenåpningen åpnes det også for arrangementer innendørs for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. Dette inkluderer også gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

Museer og gallerier åpner også opp igjen, med samme antallsbegrensninger som gjelder for butikker og lignende.

Lørdag 29. mai kan publikum for første gang se Fredsprisutstillingen 2020 fysisk. Også ved Nasjonalmuseet åpnes det igjen for fysiske besøk. Det gjør også Historisk museum, Vikingskipshuset og Naturhistorisk museum.

– Nå må vi gjøre det vi kan for å få folk på jobb igjen, og for å ta vare på alle som er slitne og som lever med de ulike ettervirkningene av pandemien, sier helsebyråden.

Flere muligheter til å trene

Treningssentrene åpner, svømmehallene åpner, og det åpnes for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, i grupper på inntil 20 personer.

Voksne over 20 år kan trene og øve på sine idretts- og fritidsaktiviteter individuelt innendørs, men ikke i grupper, og for utendørs idretts- og fritidsaktiviteter endres gruppestørrelsen fra 20 til 30 for barn og unge under 20 år, og fra 10 til 20 personer for voksne.

Til tross for mange lettelser er det fremdeles forbudt å være flere enn ti personer i private hjem i hovedstaden, men personer som er beskyttet mot koronavirus, regnes ikke med blant de ti personene.

– Smitten er ikke borte, selv om vi ser en tydelig effekt av vaksinene. Vi må fremdeles holde avstand til langt flere i byen vår er vaksinert. Det gjør vi for å unngå sykdom, men først og fremst skal vi gjøre det nå for å sørge for at vi kan fortsette gjenåpningen og få en ganske normal sommer og en vanlig høst, sier Steen.