Disse blir prioritert i vaksinekøen sammen med regjeringen og Stortinget

NTB

Onsdag starter den prioriterte vaksineringen av stortingspolitikere. Men regjeringen har også besluttet å skyve ansatte i flere andre etater fram i køen.

Vaksineringen av stortingsrepresentantene starter onsdag morgen på Akershus festning i Oslo, og det er Forsvarets sanitet som skal utføre oppgaven.

Totalt har regjeringen satt av 500 førstedoser med vaksiner som skal gå til å skyve «samfunnskritisk nøkkelpersonell» fram i køen. Regjeringsmedlemmene selv er blant dem som har fått tilbudet.

Vaksinene skal også gå til blant annet Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet, som er sentrale i pandemihåndteringen.

Hos FHI har de fått tildelt 20 doser, selv om instituttet egentlig frarådet regjeringen å prioritere kritisk personell på denne måten.

– Vi har prioritert medarbeidere som er kritiske i håndteringen av pandemien og som har operative funksjoner der de er utsatt for smittestoff, og har funksjoner i operativt feltarbeid ved støtte til utbruddshåndtering. Dette gjelder i særlig grad laboratorieansatte og smittesporerne, opplyser FHIs pressevakt til NTB.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg er allerede vaksinert sammen med sin aldersgruppe i Oslo.

Høyesterett og kongehuset

Regjeringen vil ikke gå ut med fullstendige lister over de 500 som blir prioritert. Men de har opplyst at også Høyesterett står på listen over institusjoner som prioriteres.

– Høyesterett har fått informasjon om regjeringens beslutning om å tilby vaksiner til personer i samfunnskritiske funksjoner. Høyesterett retter seg etter denne anbefalingen og har tilbudt et lite antall medarbeidere med slik funksjon å bli vaksinert, opplyser Høyesteretts direktør Bente J. Kraugerud til NTB.

Også Kongehuset har blitt tilbudt flere vaksinedoser.

– Det kongelige hoff har fått tilbud fra regjeringen om vaksiner og vil onsdag kunne informere om hvordan vaksinedosene vil bli fordelt, opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Slottet.

Fra før av er både kongen og dronningen blitt fullvaksinert.

Norges Bank sa nei

Norges Bank har tidligere figurert på regjeringens liste over samfunnskritiske funksjoner.

Presseansvarlig Bård Ove Moberg opplyser at de har fått forespørsel fra Finansdepartementet om å vurdere behovet for vaksinering av samfunnskritiske beslutningstakere i banken.

– Vår vurdering er at en prioritert vaksinering av et svært begrenset antall ansatte på nåværende tidspunkt har en marginal betydning for å redusere sårbarhet i Norges Banks evne til å håndtere koronapandemien, og at det derfor ikke er behov for en slik prioritering av bankens personell nå, skriver Moberg i en epost til NTB.

Regjeringen har også opplyst at ansatte i Nav, Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet skal prioriteres i køen. Disse etatene har foreløpig ikke besvart spørsmål om hvor mange doser det er snakk om og hvem som er prioritert.

Politikere har sagt nei

Regjeringens beslutning om å prioritere seg selv og andre myndighetspersoner i vaksineringen har fått kritikk fra flere hold. Blant annet ba 125 kommuneoverleger regjeringen om å snu i et felles opprop i VG mandag.

Flere stortingsrepresentanter har takket nei til å bli prioritert, og det samme har også regjeringsmedlemmer. Blant politikerne som har valgt å benytte seg av vaksinetilbudet, er olje- og energiminister Tina Bru (H), arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), kunnskapsminister Guri Melby og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Helseminister Bent Høie (H) har takket nei.

– Bakgrunnen for det, er at jeg har fått dette spørsmålet siden januar. Og da har jeg sagt hele veien at jeg kommer til å bli vaksinert på det tidspunktet det er min plass i køen hjemme i Stavanger. Det ønsker jeg å stå fast ved, sa han til NTB tirsdag.