Statsadvokatene kritisk til Oslo-politiets innsats mot menneskehandel

NTB

Politiet i Oslo etterforsker for få og avdekker ikke mange nok saker om menneskehandel, påpeker Oslo statsadvokatembeter i en rapport.

Innsatsen til politiet overrasket statsadvokatene i Oslo, skriver Aftenposten.

«Det er noe overraskende at ingen av de gjennomgåtte sakene kommer fra (…) Oslo politidistrikt, bortsett fra en sak som har utspring fra en politikontroll», står det i en inspeksjonsrapport.

– Vi har ikke gjort en god nok jobb, og derfor har vi tatt flere grep. Vi ønsker å levere bedre, sier leder Grete Lien Metlid i Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt til avisen.

Ifølge Politidirektoratet er det hvert år om lag 300 ofre for menneskehandel i Norge. Metlid innrømmer at mange ofre for menneskehandel ikke blir fanget opp, men sier at politiet jobber med konkrete saker som de tror ender som straffesaker.

Statsadvokatene i Oslo er også kritisk til at Felles enhet for utlending og forvaltning (FUF) hos Oslo-politiet prioritere å sende ut utlendinger fremfor å identifisere mulige ofre for menneskehandel. Enheten omtales i rapporten som opptatt av å «oppfylle spesifikke måltall for bort- og utvisningssaker».