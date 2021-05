Flere statsråder sier ja til omstridt vaksine

NTB

En rekke statsråder tar imot tilbudet om å rykke fram i vaksinekøen. Men helseminister Bent Høie (H) er blant dem som takker nei.

Blant Høyre-statsrådene som har takket ja til vaksinetilbudet, er finansminister Jan Tore Sanner (H), olje- og energiminister Tina Bru (H) og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigsten (H) vil også la seg vaksinere denne uken, skriver VG.

Det samme vil arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Han begrunner beslutningen med beredskapshensyn.

– Arbeids- og sosialdepartementets elleve doser vil bli brukt til sentrale personer i departementet samt til politisk ledelse, inklusive meg selv. Det er i tråd med Justisdepartementets anbefalinger og regjeringens vedtak, skriver Isaksen (H) i en epost til NTB.

Høie takker nei

Helseminister Bent Høie (H) har på sin side kommet fram til at han ikke vil ta vaksinen – som også er tilbudt landets stortingsrepresentanter.

– Jeg kommer til å takke nei, sier Høie til NTB.

– Bakgrunnen for det, er at jeg har fått dette spørsmålet siden januar. Og da har jeg sagt hele veien at jeg kommer til å bli vaksinert på det tidspunktet det er min plass i køen hjemme i Stavanger. Det ønsker jeg å stå fast ved, sier han.

Høie får følge av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H), melder TV 2 og VG. Heller ikke samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil ta imot vaksinen.

(Saken fortsetter under bildet)

Justisminister Monica Mæland (H) forsvarer vaksineringen av stortingsrepresentantene. Les mer Lukk

Melby sier ja

Kunnskapsminister og Venstre-leder Guri Melby er blant statsrådene som har takket ja til å gå foran i vaksinekøen. Det samme har barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Nå som mange av risikogruppene er vaksinerte, og totalt 1,6 millioner har fått første dose, er det forsvarlig å forhindre smitte i regjeringen og andre organer som er viktige for håndteringen av pandemien og generelle beredskapshensyn, sier Melby i en epost til NTB.

– Som statsråd og som en del av valgkampen kommer jeg til å reise mye og møte mange mennesker, og da må vi sørge for å minske risikoen for smitte mest mulig, sier Melby.

Også Melbys partikollega, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), har bestemt seg for å ta vaksinen, opplyser han til NTB.

Forberedt på kritikk

Justisminister Monica Mæland (H) sier til NTB at regjeringen var forberedt på å få kritikk for beslutningen.

– Dette kan oppfattes som vaksinesniking, og jeg skjønner at det opprører. Men det er ikke det dette handler om. Det handler om å ivareta viktige funksjoner for Norge, sier Mæland, som selv har takket ja til å få vaksine denne uka.

Det er ikke aktuelt å snu i saken. Etter planen skal stortingsrepresentantene som har takket ja, få første dose allerede onsdag og torsdag.

– Denne beslutningen er tatt. Det var en vanskelig beslutning, og det hadde kanskje vært lettere å la være, men vi har også et ansvar for å tenke beredskap i bredden, sier hun.

Statsminister Erna Solberg (H) sier til TV 2 at de har utsatt vaksineringen av denne gruppen i flere måneder.

– Da var det på tide at vi sikkerhetsvaksinerte de som står i førstelinjen for beredskapen. Styringsorganene vi har, skal fungere, sier hun.

– Underlig tidspunkt

En rekke stortingspolitikere har takket nei til å prioriteres i vaksinekøen, og flere har kritisert regjeringens beslutning.

Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet uttalte seg lørdag svært kritisk til at Stortinget prioriteres.

– Jeg synes den bør gå til en lærer eller ansatt i skole eller barnehage, sa Solberg til NTB.

Sylvi Listhaug, Audun Lysbakken, Siv Jensen, Trygve Slagsvold Vedum og Bjørnar Moxnes er også blant dem som heller venter på tur.

– Jeg har bestemt meg for å takke nei til dette tilbudet. Men jeg har selvsagt respekt for at folk velger annerledes, skriver Listhaug i en kommentar til NTB.

Vedum sier til Dagbladet at han har forståelse for dem som takker ja.

– Vi tenker det er underlig at dette tilbudet kom nå, og at Stortinget ikke ble konsultert i forkant. Jeg har forståelse for at andre grupper i mer utsatte yrker reagerer på regjeringens beslutning, skriver Lysbakken i en SMS til VG.

– Dette er ikke noe vi konsulterer om. Dette er en beslutning som er lagt til regjeringen. Det står i pandemiplanen, som er behandlet av Stortinget, at det er regjeringen som beslutter og prioriterer i en slik situasjon, svarer Mæland til NTB.

Strider med FHIs råd

Beslutningen er stikk i strid med rådet Folkehelseinstituttet (FHI) ga regjeringen i fase 2 av vaksineringen.

I stedet anbefalte FHI å fortsette å gi flere vaksinedoser til områder med mye smitte og viste til at denne metoden sørger for samlet sett færre syke i Norge.

– Da kan vi også foreta en tryggere åpning av samfunnet, spesielt i de områdene som over lengre tid har hatt mange smittede, uttalte smitteverndirektør Geir Bukholm da rådet ble publisert 12. mai.