Tiltalte om Prinsdal-drapet: Halil Kara var ikke målet

Mannen som skjøt og drepte Halil Kara i Prinsdal i fjor vinter, var egentlig ute etter å konfrontere Karas kamerat da det dødelige skuddet falt.

– Jeg vil begynne med å si at det som har hendt, er først og fremst en tragedie – for familiene, miljøet, alle de fornærmede og vitner, sa 21-åringen da han innledet sin forklaring i Oslo tingrett.

Den drapstiltalte 21-åringen bekreftet tirsdag at det var han som tok initiativ til konfrontasjonen utenfor Prinsdal Grill i fjor vinter. Han bekreftet at han var bevæpnet med en pistol og en kniv. Men det han ikke visste, ifølge forklaringen, var at det var en kule i magasinet til skytevåpenet – snarere tvert imot skal han ha blitt forsikret om at det ikke var kuler i våpenet.

Rettssaken etter drapet i Prinsdal i fjor vinter startet tirsdag morgen. Fem menn sitter på tiltalebenken; tre av dem tiltalt for drap og medvirkning til det, to for å ha hjulpet gjerningsmannen med å rømme landet dagen etter drapet.

Halil Kara ble like før midnatt 10. januar i fjor skutt i hodet av en maskert gjerningsperson etter et kebabmåltid i Prinsdal.

Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld for hovedpostene da tiltalen ble lest opp tirsdag morgen, men samtlige bekrefter de vesentligste av de faktiske forhold.

Hovedtiltaltes forsvarer, advokat Morten Furuholmen, avviste at drapet var ledd i rivalisering mellom et kriminelt miljø på Holmlia og en gruppering med tilhørighet på Mortensrud.

Konfronterte kamerat

Den 21 år gamle mannen hevder han personlig ikke hadde noe usnakket med verken Halil Kara eller de tre vennene han var sammen med på Prinsdal Grill drapskvelden 10. januar i fjor. Men han hevder han var sterkt preget av at en kamerat i lengre tid skal ha blitt utsatt for vold og blitt plaget blant annet av en i Karas følge. Han ville vise seg om en god venn og stille opp for kameraten sin ved å konfrontere den unge mannen.

Idet han nærmet seg bilen til de fire vennene, hevet han våpenet og rettet det mot Kara – men bare for å skremme, slik at han kunne advare Karas kamerat, hevdet han.

– Jeg gjorde det bare for å få ham bort, sånn at jeg fikk fri vei til kameraten. Idet jeg hever våpenet, rykker Halil til. Han får en reaksjon, og jeg rykker til. Det går av et skudd. Det neste jeg ser, er at han faller, sa tiltalte.

Etter basketaket som fulgte, klarte han å løpe fra åstedet. Dagen etter rømte han landet.

– Det har vært full panikk siden situasjonen ble utløst. Fram til i dag har det vært konstant panikk, sa han.

Så bestevennen ble drept

Den i dag 22 år gamle mannen som skal ha vært målet for konfrontasjonen, har status som fornærmet i saken. Han fikk knivskader og en mindre knusningsskade i skallen under basketaket etter skytingen.

På noen få sekunder så han hvordan tiltalte rettet pistolen mot hodet til Halil Kara og trakk av. Av obduksjonsrapporten framgår det at skuddet var et såkalt nærskudd, altså at det ble avfyrt fra under én meters hold.

– Han var bestevennen min. Vi har kjent hverandre hele livet, sa den 22 år gamle mannen da han forklarte seg for retten om drapet utenfor Prinsdal Grill i fjor vinter.

22-åringen slet tilsynelatende med hukommelsen og svarte vagt, knapt og tilsynelatende motvillig på mange av spørsmålene til aktoratet, som flere ganger måtte referere fra politiavhørene fra den tiden etter drapet.

Uklart motiv

Politiet har ikke klart å etablere et klart og tydelig motiv for drapet, men mener det kan knyttes til en konflikt mellom personer som har tilhørighet til kriminelle gjenger i Søndre Nordstrand. Hovedtiltaltes forsvarer, advokat Morten Furuholmen, avviste at drapet var ledd i rivalisering mellom et kriminelt miljø på Holmlia og en utfraksjonert gruppering med tilhørighet på Mortensrud.

– Det foreligger ingen bevis for at det er noe motsetningsforhold mellom min klient og Halil Kara, eller for at min klient skulle ha hatt noe motiv for å drepe ham. Dette er ikke et oppgjør mellom kriminelle aktører, sa Furuholmen, som også poengterte at hans klient er tidligere ustraffet.

Både tiltalte og fornærmede svarte hyppig benektende på at det var noen konflikt mellom de to miljøene, men medga at det har vært flere voldshendelser, konfrontasjoner og blikking der personer derfra har vært involvert.

– Det blir sentralt i bevisførselen ikke bare hva som skjedde på åstedet, og hva som var tiltaltes tanker og handlinger, men også foranledningen for at de var på dette stedet, sa statsadvokat Irlin Irgens.