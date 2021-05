Mæland vil hemmeligholde grunnlag for vaksinering av politikere

NTB

Det faglige grunnlaget for å prioritere politikere i vaksinekøen kommer ikke til å bli offentliggjort.

Det opplyser justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NTB.

– Dette er interne vurderinger som er gjort i departementet, og som ikke kommer til å bli offentliggjort, sier hun.

Mæland forklarer hemmeligholdet med at dokumentene som ligger til grunn for saken, kan framvise mulige sårbarheter i beredskapen. Dette kan noen ha interesse av å utnytte, advarer hun.

– Så de listene kommer man ikke til å se, sier Mæland.

Sterke reaksjoner

Regjeringen har høstet storm for beslutningen om å la regjering og Storting gå foran i vaksinekøen.

En rekke sentrale politikere – deriblant partilederne Sylvi Listhaug (Frp), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Audun Lysbakken (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt) – har takket nei til vaksinetilbudet. Det har også regjeringens egen helseminister Bent Høie.

Mæland sier hun ikke er overrasket over reaksjonene.

– Vi har nå vært over et år i pandemi. Folk er slitne. Folk står i kø. Og dette kan jo oppfattes som vaksinesniking. Da skjønner jeg at det opprører, sier hun.

– Men dette handler om å ivareta viktige funksjoner for Norge, sier hun.

To promille av dosene

Det regjeringen har besluttet, er å prioritere vaksinering av Stortinget, Høyesterett og departementer samt nøkkelpersonell i sentrale underliggende etater som Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Nav.

Alt i alt går tilbudet til rundt 500 personer.

– Dette er funksjoner som er viktige for at AS Norge skal styres under pandemien, sier Mæland.

– Da er det vår vurdering at når 1,6 millioner nordmenn har fått vaksine, og når det bare denne uka skal settes 222.000 doser, så er det riktig å trekke ut 2 promille av de dosene og gi dem til utvalgte funksjoner. Rett og slett for å sikre styring og ledelse, forklarer hun.

Frarådet av FHI og DSB

For to uker siden ble det faglige grunnlaget for prioriteringene i fase to av vaksineringsprogrammet, det vil si vaksineringen av voksne under 45 år, lagt fram.

Der ble prioritering av kritiske samfunnsfunksjoner i vaksinekøen frarådet av Folkehelseinstituttet (FHI) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Men det er Justis- og beredskapsdepartementet som til sjuende og sist sitter med ansvaret for helhetlige beredskapsfaglige vurderinger, understreker Mæland.

– Departementet har gjort vurderinger av dette og fremmet sak for regjeringen i henhold til pandemiplanen og vår samfunnssikkerhetsinstruks, sier hun.

– Vi har en samfunnssikkerhetsavdeling som har ansvar for å koordinere og legge fram saker knyttet til dette. Og det har vi gjort i denne saken.