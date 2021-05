Kraftig økning i antall fastleger på fastlønn

NTB

De siste tre årene har antall fastleger som er ansatt på fastlønn i kommunene, økt med 43 prosent. Totalt er det nå 251 flere leger på fastlønn enn i 2018.

– 251 er ikke i seg selv et stort tall, men i prosentvis økning, så ser vi tydelig at fastlønnsavtaler øker mer enn næringsdriftsavtaler. Til tross for at næringsdrift åpenbart fortsatt er den vanligste driftsformen, sier Kine Lynum, seniorrådgiver og programleder for Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020–2024 i Helsedirektoratet til Dagens Medisin.

Ifølge Helsedirektoratet har nå omtrent 84 prosent av fastlegene næringsdrift som driftsform, og rundt 16 prosent er ansatt på fastlønn i kommunen.

I alt er det nå 836 fastleger på fastlønnsavtaler i Norge.