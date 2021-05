Politiet har fått mange tips etter postkontorranet i Oslo

Etterstad postkontor ble utsatt for et ran lørdag morgen. Les mer Lukk

NTB

Politiet har fått inn rundt 30 tips etter at de gikk ut med bilder av de mistenkte etter at et postkontor ble ranet i Oslo lørdag. Ingen er så langt pågrepet.