P4-programleder mistet jobben etter falskt innslag

En P4-programleder har mistet jobben i radiokanalen etter at et falskt innslag ble sendt på lufta.

Tidligere i mai sendte P4 et innslag i den populære tullespalten «Fem På» som skapte rabalder.

En Lillestrøm-supporter blir oppringt fra en person som forteller at han ringer fra et selskap som representerer fotballklubben. Supporteren får beskjed om at antall sesongkortholdere må kuttes, og at han står i fare for å miste sesongkortet sitt.

Dette får supporteren til å frese, og personen blir til slutt rasende. Det hele viste seg å være et falskt innslag. P4 beklaget etter hendelsen, og innslaget ble fjernet.

Nå har opptrinnet fått konsekvenser for medarbeideren som stod bak «spøken».

– Jeg kan bekrefte at vedkommende ikke lenger er ansatt hos oss. Utover det har vi ingen kommentarer, skriver programdirektør i P4 Anders Opsahl i e-post til Medier24.

Nettstedet har vært i kontakt med den aktuelle medarbeideren som ikke ønsker å kommentere saken.

Spalten «Fem på» går ut på at en person blir oppringt og forsøkt lurt på lufta.