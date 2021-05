Kjemper om parkeringspengene fra Nordkapp

NTB

Striden mellom Nordkapp kommune og hotellkjeden Scandic om hvem som kan kreve parkeringsavgift fra Nordkapp-turistene skal avgjøres av Hammerfest tingrett.

Nordkapp-platået er en av Norges største turistattraksjoner med mellom 250.000-300.000 besøkende hvert år. Finnmarkseiendommen (FeFo), som forvalter det som tidligere var statsgrunn i Finnmark, er grunneier og har leid ut området til Rica Eiendom, som igjen leier videre til Scandic. FeFo har fått 70.000 kroner i festeavgift de siste årene.

Nordkapp kommune har lenge forsøkt å overta innkrevingen av parkeringsavgiften og fikk i desember i fjor medhold fra Statsforvalteren i at Scandic ikke skulle få lov til å ta parkeringsavgift fra turistene.

Scandic svarte med søksmål.

– Scandic har valgt å saksøke oss. Det må vi forholde oss til. For Nordkapp er det viktig å ivareta både næringslivets og lokalbefolkningens interesser, sier ordfører Jan Olsen (SV) til NRK.

Han overtok som ordfører etter valget i 2019 mye fordi velgerne straffet Arbeiderpartiet hardt i Nordkapp-striden. Etter over 70 år med Ap-styre gjorde SV og Sp et brakvalg. Mange mener Arbeiderpartiets valgskrell skyldes at partiet ikke gikk inn for offentlig forvaltning av Nordkapp-platået.

I desember i fjor varslet Nordkapp kommune at de ville kreve en døgnmulkt på 15.000 kroner fra Scandic hvis selskapet ikke stanset innkrevingen av 350 kroner per bobil og 200 kroner fra privatbiler som parkerer på platået.

Rettssaken startet i Hammerfest tingrett tirsdag. Scandic har ikke ønsket å uttale seg om saken.

SV og Sp i Nordkapp mener at parkeringsdriften krever løyve etter friluftsloven. Scandic mener andre lover går foran og har vist til at området blir drevet i tråd med reguleringsplan og parkeringsforskriften.