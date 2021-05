Ny tiltale: Påtalemyndigheten mener artist var psykotisk – skal ha banket opp NRK-profil

NRK-medarbeideren skal ifølge tiltalen ha blitt utsatt for grov vold utenfor NRK-bygget på Marienlyst i januar i fjor. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Påtalemyndigheten har kommet med en ny tiltale mot artisten som i januar i fjor skal ha utsatt en NRK-profil for grov vold. Nå mener de at mannen var psykotisk.

Ifølge tiltalen skal mannen i 20-årene i 20-tiden den 24. januar i fjor ha slått og/eller sparket den profilerte NRK-medarbeideren utenfor NRK-bygget på Marienlyst i Oslo. NRK-profilen ble påført bruddskader i ansiktet, og ble sykmeldt i tre måneder etter hendelsen.

Mannen skal ifølge tiltalen ha vært psykotisk på gjerningstidspunktet. Det blir varslet at det under rettssaken, som etter planen går i Oslo tingrett 17. og 18. august, vil bli lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

– Bakgrunnen er at han har blitt vurdert som utilregnelig av sakkyndige, sier statsadvokat Andreas Magne Alfoni Strand til NTB.

Han sier at påtalemyndigheten er tilbakeholdne med å kommentere saken nå, på grunn av de personlige forholdene knyttet til den tiltalte.

Skal ha truet med ny vold

NRK har tidligere bekreftet til Dagbladet at de anmeldte saken etter voldsepisoden i januar i fjor.

Det ble først tatt ut tiltale mot artisten i slutten av april i fjor, men den nye tiltalen erstatter den forrige. I den første tiltalen sto det ikke noe om at mannen var psykotisk på gjerningstidspunktet.

– Grunnen er at det etter at den første tiltalen ble tatt ut, har blitt gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse av tiltalte, sier Strand.

Ifølge den nye tiltalen skal også artisten i slutten av mai i fjor ha lagt ut en melding på sin Instagram-profil hvor han truet NRK-profilen med ny vold hvis ikke profilen trakk det han omtaler som et besøksforbud mot ham. Også under dette forholdet mener påtalemyndigheten at artisten var psykotisk.

– Det har vært et bekjentskap mellom de to, men jeg vet ikke om det har vært noe mer enn det, sier Strand.

Rettssaken utsatt flere ganger

Planen var at saken mot mannen skulle opp først i september i fjor, men da ble saken utsatt på grunn av koronapandemien. Senere ble saken berammet til januar i år, men da ble den utsatt på grunn av den rettspsykiatriske vurderingen.

Artistens forsvarer, advokat Ida Andenæs, vil ikke kommentere hvordan mannen stiller seg til skyldspørsmålet.

– Tiltalen er mottatt. Vi kommer tilbake til skyldspørsmålet under hovedforhandlingen, sier hun.