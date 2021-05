Flere stortingspolitikere takker nei til omstridt vaksinetilbud

NTB

En rekke politikere takker nei til vaksinen som tilbys stortingsrepresentanter. Flere reagerer på at de folkevalgte prioriteres i vaksinekøen.

Regjeringen varslet i forrige uke at stortingsrepresentantene var blant dem som skulle prioriteres i vaksinekøen og vil motta vaksine onsdag og torsdag denne uken. Beslutningen er møtt med kritikk og en rekke politikere har nå takket nei til sin vaksine.

Audun Lysbakken, Siv Jensen, Trygve Slagsvold Vedum og Bjørnar Moxnes er blant dem som heller venter på tur.

Også Sylvi Listhaug takker nei.

– Jeg har bestemt meg for å takke nei til dette tilbudet. Men jeg har selvsagt respekt for at folk velger annerledes, skriver Listhaug i en kommentar til NTB.

– Underlig

– Jeg har full forståelse for dem som takker ja til tilbudet. Personlig har jeg valgt å takke nei til tilbudet fra regjeringen, sier Vedum til Dagbladet.

– Vi tenker det er underlig at dette tilbudet kom nå, og at Stortinget ikke ble konsultert i forkant. Jeg har forståelse for at andre grupper i mer utsatte yrker reagerer på regjeringens beslutning, skriver Lysbakken i en sms til VG.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier til VG at beslutningen om å la stortingsrepresentanter gå foran i vaksinekøen, ikke er et faglig råd fra dem.

Støre mottar ordinær vaksine

Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre har allerede fått sin første dose gjennom det ordinære vaksinasjonsprogrammet i Oslo kommune.

– Tilbudet om vaksinering av stortingsrepresentantene er gjort av regjeringen, det er frivillig og vi har respekt for både de som sier ja, og de som sier nei, sier kommunikasjonssjef Jarle Roheim i Arbeiderpartiets stortingsgruppe til NTB.

Torstein Tvedt Solberg i partiet uttalte seg lørdag svært kritisk til at Stortinget prioriteres.

– Jeg synes den bør gå til en lærer eller ansatt i skole eller barnehage, sa Solberg til NTB.

Takker ja

Stortingsrepresentant Tuva Moflag i Arbeiderpartiet er en av dem som har takket ja til tilbudet om vaksine. Det opplyser hun på sin twitterkonto.

– Prinsipielt fordi alle bør takke ja når man får tilbud om vaksine. Personlig fordi vi bryter smittevernreglene hver gang vi voterer, og jeg dermed utsetter mannen min som er immunsupprimert for risiko, skriver hun.

– Vaksinasjon av helsepersonell må fortsette med full styrke, og jeg håper ansatte i yrker med økt smitterisiko får vaksine så fort som mulig. Samtidig mener jeg at det er legitimt å sikre Stortingets samfunnskritiske funksjon, derfor takker jeg ja, fortsetter Moflag.

Stortinget vil ikke svare

Det er uklart hvor mange av stortingsrepresentantene som takker ja til tilbudet, og Stortinget vil ikke gi opplysninger om dette.

– Ettersom dette handler om helsemessige opplysninger knyttet til den enkelte representant, og antallet kan gi grunnlag for identifikasjon av den enkelte, kan vi ikke gi ytterligere informasjon om antall representanter som har takket ja eller nei til tilbudet, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen til TV 2.