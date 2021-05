Tiltalt 21-åring i Oslo tingrett – nekter straffskyld for Prinsdal-drapet

NTB

Mannen (21) som skjøt Halil Kara i hodet utenfor et gatekjøkken i Prinsdal sør i Oslo, nektet straffskyld da drapssaken startet i Oslo tingrett tirsdag.

Halil Kara ble like før midnatt 10. januar i fjor skutt i hodet av en maskert gjerningsperson utenfor Prinsdal Grill i Oslo. I tillegg ble en mann knivskadd i et basketak med gjerningspersonen, men han fikk ikke livstruende skader.

Drapssaken starter i Oslo tingrett tirsdag og skal pågå til 17. juni. Saken går i praksis uten tilhørere, da smittevern og det store oppbudet av advokater forhindrer det.

Ingen erkjenner

Ingen av de tre tiltalte erkjenner straffskyld for drap eller medvirkning til det. Den 21 år gamle hovedtiltalte mannen har i politiavhør erkjent at det var han som avfyrte det dødelige skuddet, men hevder ifølge flere medier at han ikke var kjent med at pistolen var ladd og at våpenet gikk av ved et uhell.

– Min klient har erkjent å ha vært på stedet, og at han er å anse som skytteren, men omstendighetene rundt avfyringen av våpen og hvorfor han var bevæpnet, vil bli viktige bevistemaer i retten, sier hovedtiltaltes forsvarer, advokat Morten Furuholmen, til TV 2.

Planlagt drap

Påtalemyndigheten mener at drapshandlingen fant sted etter forutgående overveielser og planlegging, og viser blant annet til at tiltalte ringte en kamerat for å få ham til å komme til gatekjøkkenet med skytevåpenet som senere ble avfyrt.

Tiltalte holdt ifølge tiltalen Kara under oppsikt i en snau time før han konfronterte ham med våpenet.

Mannen ble pågrepet på grensen mellom Ungarn og Serbia seks dager etter drapet. 21-åringen er også tiltalt for å ha slått og knivstukket den andre fornærmede i saken, som fikk en mindre knusningsskade i skallen og flere knivsår som måtte sys eller stripses.