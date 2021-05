Nakstad om gjenåpningen: Fare for økt smitte, flere på sykehus og nye mutanter

NTB

Espen Nakstad sier det er viktig at kommunene ikke går for raskt fram i gjenåpningen. Mer ansvar legges over på dem når Norge nasjonalt åpner opp.

Assisterende helsedirektør Nakstad har sett kritikken mot gjenåpningen som fremmes av smittevernprofessorer overfor NTB. Helsemyndighetene har vært klare på at gjenåpningen vil kunne føre til mer smitte.

– Et viktig premiss for den nasjonale gjenåpningen er at man fortsatt holder igjen lokalt der det er høyt smittepress, sier Nakstad til NTB.

– Det er sannsynlig at smitten vil øke i kommuner som eventuelt velger å gå for raskt fram med gjenåpningen tross høye smittetall, sier han.

Kampen om R-tallet

Nakstad sier smitteøkningen vil komme fordi økt kontakt mellom mennesker får R-tallet, hvor mange en smittet smitter videre, til å øke. Vaksineringen vil ikke trekke R-tallet så mye ned før flere er vaksinert inn mot fellesferien, sier Nakstad.

– Dersom smitten i mellomtiden øker mye blant uvaksinerte personer mellom 30 og 60 år, vil vi kunne få flere innleggelser og økt press på helsetjenesten enkelte steder i landet. Dette er noe lokale politikere er godt kjent med og som vi håper de tar med seg i sine vurderinger, sier han.

Nakstad sier det er viktig å beholde kontrollen over smitten, selv i en gjenåpning, fram til alle voksne har fått tilbud om en vaksinedose.

Flere kan bli syke og få langplager

Hvis ikke kan gjenåpningen føre til at noen kan bli alvorlig syke like før de skulle ha blitt vaksinert.

– Det er fordi smitten som regel øker eksponentielt, altså mer og mer, når den først begynner å stige. Da kan vi fort få flere innleggelser og flere unge mennesker med langtidsplager (long-covid) i en fase av pandemien da det bare gjenstår noen uker før de samme personene vil ha fått tilbud om vaksine, sier Nakstad.

Han viser til at tall fra Danmark viser at tall på innlagte ikke stiger mye, selv med smitteøkning nå.

– Usikkerheten i begge land er likevel knyttet til hvor mye mer smittespredning vi faktisk får når samfunnet åpner mer opp. Folks etterlevelse av de lokale smittevernrådene vil nok bli veldig viktig for at vi skal beholde kontrollen de neste ukene, sier helsetoppen.

– Reell fare for mutanter

Smittevernprofessorene som slår alarm om gjenåpningen peker særlig på at det ved høy smitte vil bli flere mutasjoner, og en fare for at en av variantene er slik at vaksinene ikke virker mot dem.

– Dette er absolutt noe vi har vurdert og det er den viktigste årsaken til at vi fortsatt har streng grensekontroll med testing, sier Nakstad.

– Mutasjonsrisikoen er også en av de viktigste årsakene til at smittetallene bør være lavest mulig i alle land mens vaksineringen gjennomføres. Det er en reell risiko for at vi kan havne bakpå og få nye mutasjoner i omløp som vaksinene ikke virker like godt mot, sier den assisterende helsedirektøren.