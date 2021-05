Foto: Ian Langsdon / pool via AP / NTB

NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 25. mai.

Internasjonal fordømmelse av Mali

Pågripelsen av Malis president og statsminister møtes med internasjonale fordømmelser fra blant annet FN, EU og AU. EUs ledere fordømmer det de kaller bortføring av Malis sivile lederskap og advarer om mulige sanksjoner.

I en felles uttalelse krever FN, Den afrikanske union (AU), Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS, EU, USA og Storbritannia umiddelbar og betingelsesløs frihet for de pågrepne politikerne.

USAs president støtter sanksjoner mot Hviterussland

USAs president Joe Biden fordømmer det han kaller Hviterusslands skandaløse tvungne landing av et fly på vei mellom to EU-land og sier han støtter sanksjoner etter at regimekritikeren Roman Protasevitsj ble pågrepet og fjernet fra flyet. En video viser Protasevitsj «tilstå».

– Denne skandaløse hendelsen og videoen som herr Protasevitsj ser ut til å ha blitt tvunget til å stille opp på, er skammelige angrep både mot politiske dissidenter og pressefriheten, sier Biden.

238 nye koronasmittede registrert siste døgn – 39 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 238 koronasmittede i Norge. Det er 37 flere enn samme dag i forrige uke. I alt 39 av de smittede ble registrert i Oslo.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 450 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 354, så trenden er stigende.

EU-enighet om kort Midtøsten-uttalelse

EUs 27 medlemsland har kommet til enighet om en kort uttalelse om den siste oppblussingen i striden mellom Israel og Gazastripen.

EUs medlemsland forsøkte å enes om en felles uttalelse i forrige uke, men den ble stanset av Ungarn som mente den var for ensidig i sin kritikk av Israel.

Australia stenger ambassaden i Afghanistan

Australia skal stenge landets ambassade i Afghanistan fredag 28. mai, opplyser statsminister Scott Morrison.

Stengingen skjer i lys av den nær forestående internasjonale uttrekkingen av militært personell fra Afghanistan, opplyste han tirsdag.