125 kommuneoverleger med opprop mot stortingsvaksinering

NTB

Kommuneoverleger fra hele landet reagerer sterkt på at regjeringen har valgt å prioritere stortingspolitikere i vaksinekøen. Nå ber de regjeringen snu.

– Hva er grunnen til at friske folkevalgte skal gå foran personer med risikofaktorer i vaksinekøen? Mange kronisk syke over hele landet har ennå ikke fått sin første dose, skriver 125 kommuneoverleger i et felles opprop publisert i VG.

De påpeker at Stortinget snart går inn i sommerferie.

– Sommerferie på Stortinget er ikke samfunnskritisk – det er derimot evnen til å snu når man har fattet en dårlig beslutning, heter det i oppropet.

– Folk er frustrerte

Kommuneoverlegene påpeker at de har brukt mye tid de siste månedene på å svare på forespørsler fra innbyggere og interessegrupper som ønsker å rykke fram i vaksinekøen.

Og at det først denne uken ble åpnet for at vikarene som trengs for å holde helsevesenet i gang i sommerferien, kan få tilbud om vaksine.

– Folk er frustrerte, men de aller fleste venter solidarisk til det blir deres tur. Våre fremste folkevalgte derimot, har landet på at i uke 21 er tiden inne til å prioritere seg selv for coronavaksine, heter det i oppropet.

Vil sikre demokratiet

I en epost til VG svarer statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justis- og beredskapsdepartementet på kritikken fra kommuneoverlegene:

– Mer enn én av tre voksne har nå fått sin første vaksinedose. De fleste i risikogruppene er snart vaksinert. Derfor har regjeringen besluttet å vaksinere et begrenset antall samfunnskritisk nøkkelpersonell knyttet til myndighetenes håndtering av pandemien, og arbeidet i konstitusjonelle organer.

– Dette inkluderer blant annet vaksinering av personer i Høyesterett, i regjeringen, på Stortinget, i Helsedirektoratet og FHI. Vi ønsker slik å sikre at demokratiet og samfunnet fungerer i den videre pandemihåndteringen, skriver han.